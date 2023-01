Albiol: “Giocare a Napoli mi ha aiutato a dimostrare il mio vero livello e a tornare in Spagna”

"Non volevo essere messo in dubbio e, fino ad oggi, voglio ancora dimostrare che posso essere uno dei migliori centravanti della lega”.

Cosa ha imparato Raúl Albiol dopo tanti anni da professionista? Questa una delle domande a cui ha risposto il capitano del Villarreal, Raul Albiol , in un’intervista concessa a Mundo Deportivo . Di seguito la risposta dell’ex difensore del Napoli: “Ho imparato molto, con grandi allenatori in tutte le squadre. Si guadagna maturità nel corso degli anni e si deve approfittarne. Devi anche sapere come usarla, lavorare e voler migliorare te stesso.

Il mio tempo in Italia è stato molto positivo perché venivo da un periodo al Real Madrid in cui non avevo abbastanza minuti. Recuperare il primato a Napoli mi ha aiutato a tornare in Spagna e mi ha dato la sfida di dimostrare il mio vero livello. Non volevo essere messo in dubbio e, fino ad oggi, voglio ancora dimostrare che posso essere uno dei migliori centrali della lega”.