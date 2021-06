Ali Daei svela: "Ronaldo merita il record, ma in realtà i miei gol sono 111 e non 109"

Ali Daei si è congratulato con Cristiano Ronaldo, che ha eguagliato il suo record di reti con la maglia della Nazionale iraniana toccando i 109 gol con il Portogallo. Ai microfoni di As, però, l'ex attaccante iraniano rivendica due gol in più: "Mi aspettavo che Cristiano avrebbe battuto il mio record. In realtà ho segnato 111 gol, ma non importa. Per come gioca e per il livello di forma, sono sicuro che ne segnerà molti di più. Ronaldo merita di raggiungere questo record. Per me è un orgoglio essere stato raggiunto da lui".

I due gol della discordia - La FIFA non considera i due gol segnati da Daei contro la squadra olimpica dell'Afghanistan: nel conteggio, infatti, valgono solo le reti realizzate contro le selezioni maggiori. L'incontro in questione era valido per i Giochi Asiatici del 2002.