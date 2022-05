Altobelli controcorrente: “Il Napoli non è a fine ciclo. Vi dico dove interverrei sul mercato”

Durante la trasmissione 'Il bello del calcio', in onda su Canale 8, è intervenuto l’ex giocatore di Inter e Juve, Alessandro Altobelli

Durante la trasmissione 'Il bello del calcio', in onda su Canale 8, è intervenuto l’ex giocatore di Inter e Juve, Alessandro Altobelli: “Come immaginare la prossima stagione del Napoli? Innanzitutto bisognerebbe capire cosa cambierà rispetto alla rosa di quest’anno, perdere Koulibaly e Fabian sarebbe un problema. Non sono calciatori facile da sostituire. Sento parlare di Napoli a fine ciclo ma secondo me non è così, bisogna tenere certi elementi e acquistarne altri da mettere attorno a loro. Serviva qualche investimento in più nelle ultime stagione. Dove interverrei sul mercato? Innanzitutto sull’esterno sinistro, poi farei qualcosa anche a destra per supportare Osimhen. A centrocampo il Napoli è a posto così. Abraham oppure Osimhen? E’ una bella lotta, il nigeriano ha grandi margini di miglioramento e l’anno prossimo potrà fare ancora più gol”.