Alvino: “ADL pronto a trattenere Osi e Kvara. Non vuole trattare neanche con offerte choc”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto a Radio Goal

Carlo Alvino , giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto a Radio Goal: “Ogni volta che c’è la sosta di campionato dobbiamo leggere o sentire di questo supermercato in uscita del Napoli. Questa cosa mi fa ridere, ma qualcuno dimentica che il Napoli è una società ricca e senza debiti, una delle poche che non ha bisogno di vendere. Il Napoli è una bottega carissima, costruita con amore, intelligenza e una linea economico-finanziario dalla quale non si è mai derogato anche a costo di essere impopolare. Oggi i risultati danno ragione a De Laurentiis.

Detto che il Napoli non ha bisogni di vendere e che i calciatori più importanti non hanno clausole rescissorie, in questo momento De Laurentiis non ha desiderio a sedersi al tavolo con nessuno, neanche dinanzi ad offerte choc da 150 milioni di euro. Per Kvaratskhelia e per Osimhen c’è la volontà di derogare quel discorso economico-finanziario al quale facevo riferimento prima per prolungare i contratti di questi due ragazzi. De Laurentiis sa che tenendo in rosa calciatori di questo calibro, la possibilità di vittoria è maggiore”.