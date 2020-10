Alvino assicura: "Intensità senza precedenti in allenamento, Napoli non ha risentito delle polemiche!"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' si è così espresso circa il clima che si respira a Castel Volturno: "La bolla che tiene il Napoli fuori dal chiacchiericcio esterno è una bolla che tiene e terrà a lungo. Tutto ciò che è accaduto, tutte le polemiche, ogni cosa è rimasta lontana da Castel Volturno. So di un Napoli che ha sostenuto sedute di allenamento con un'abnegazione senza precedenti, la partita con l'Atalanta è stata preparata in modo ossessivo. Ho certezza che tutto ciò che è scaturito post Juventus-Napoli non ha minimamente intaccato il gruppo".