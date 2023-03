Alvino: “Escluso Diego che non si tocca, questo è il Napoli più forte della storia!”

Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso della trasmissione ‘Terzo Tempo’

Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso della trasmissione ‘Terzo Tempo’: “Mi attirerò qualche critiche ma escluso Diego che non si tocca, a livello di squadra, questo è il Napoli più forte della storia… dal 1926 ad oggi!

Il Napoli è primo in tutte le classifiche fatta esclusione di una… quella delle uova di Pasqua! Infatti così come recita Tuttosport, la Juve è prima in Piemonte e Lombardia per la vendita delle uova di Pasqua. Sono arrivati anche a questo a Torino!”.