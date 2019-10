Alvino incredulo: "Si sbanca Salisburgo con tante assenze e alcuni criticano per le parate o 3 passaggi errati"

Nel corso di Tv Luna, il giornalista Carlo Alvino ha parlato delle critiche al Napoli anche dopo la vittoria di Salisburgo: "C'è una fascia di critici e giornalisti che non aspettano altro che un rallentamento del Napoli. Quando c'è da critica, si critica, ma sempre per costruire e non per distruggere. Condizionano i tifosi. Il Napoli non vinceva fuori in Champions da 3 anni, il Salisburgo non perdeva da 70 partite in casa, il Napoli mette 3 palloni nonostante le assenze e la forza dell'avversario, reagisce pure al 2-2, giovedì mattina dovresti avere ancora l'adrenalina e la gioia per una vittoria sontuosa, invece pensano a Meret che ha parato, Fabian che sbaglia dei passaggi, la personalità di Zielinski, salviamo solo il risultato ecc. ma che vita da tifoso è? Non mi riconosco in questo tifo, non è più quello a prescindere, non si gode la vittoria, già dall'aeroporto rientrano elencando cose che forse non vanno. Se non siete contenti per questa impresa esterno, non siete tifosi, avete perso il senso del tifo! Il Napoli se batte il Salisburgo in casa va agli ottavi con due turni di anticipo!".