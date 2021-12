Alvino: "Insigne in campo con la Juve. Storia col Napoli non è ancora finita"

Il giornalista napoletano Carlo Alvino è intervenuto a 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "In questo momento così particolare e importante verrà fuori la bravura di Spalletti, il Napoli si affiderà nelle sapienti mani del tecnico toscano.

L’offerta mostre di Toronto per Insigne? Resterei con i piedi per terra, a questo agitare delle acque da parte di qualcuno io non ci casco. Qualcuno fa uscire le cifre dell’ingaggio al lordo e non al netto. Purtroppo il clima attorno la trattativa è molto avvelenata, ognuno tira l’acqua al proprio mulino. Dico che la storia tra Insigne e il Napoli non è ancora arrivata alla fine. Con la Juve me lo aspetto in campo, il Napoli e Lorenzo Insigne si stimano e andranno avanti. L’agitare le acque fa parte del gioco, ma se si scherza col fuoco si può restare bruciati, meglio avere un profilo più basso".