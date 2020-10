Alvino: "Mi giungono voci che la gara è confermata, ma spero di sbagliarmi"

"Purtroppo per la serie incredibile ma vero mi giungono voci che la partita è CONFERMATA! Spero di sbagliarmi ed attendo con voi a breve il comunicato ufficiale. Spero di sbagliarmi!", così su twitter il giornalista di Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, in merito a Juventus-Napoli che a questo punto pare non venga rinviata, ma si concluda con il 3-0 a tavolino per la Juve, in attesa poi del ricorso del Napoli, impossibilitato a paritre per la scelta di ASL e Regione e quindi che avrebbe ampi margini per ribaltare la decisione.