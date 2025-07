Alvino: "Molto curioso di Meret e Milinkovic-Savic, interessante capire come Conte li gestirà"

vedi letture

Guai a criticare De Bruyne! Nel ritiro del Napoli tutto va alla grandissima. Sui social c’è chi mistifica la passione per la maglia azzurra”

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli – Speciale Dimaro', trasmissione in onda su Televomero: “Tutto va alla grandissima nel ritiro del Napoli. Il lavoro di Conte prosegue secondo la sua linea e non è certamente una sconfitta in un’amichevole a fargli cambiare idea. Credo che non debba far cambiare idea nemmeno all’ambiente circostante. Ho letto commenti sgradevolissimi sui social.

Criticare De Bruyne è peccato mortale, si va all’inferno. Purtroppo, siamo di fronte a chi mistifica la passione della maglia azzurra, credo che in tanti sui social non tifino Napoli, ma tifano altre squadre e alla minima sconfitta criticano molto. Dimaro è l’isola felice del tifo napoletano, si è sempre trovato un tifo di passione, identitario e di rappresentanza. Il tifoso che arriva in Trentino è innamorato della maglia, c’è un’atmosfera magica.

Il Napoli sta facendo un lavoro straordinario e si può permettere in lusso di operare come meglio vuole. Ma non bisogna dimenticare che dopo il decimo posto, il Napoli ha deciso di ricostruire e rivoluzionare. Ci vuole il tempo giusto.

Sono molto curioso di Meret e Milinkovic-Savic. Il portiere è un ruolo delicato e nel calcio di qualche anno fa, quello che ho vissuto io, c’era una gerarchia tra portiere titolare e la riserva. Sarà interessante capire come Conte gestirà Meret e Milinkovic-Savic, ma ripongo molta fiducia nelle scelte dell’allenatore”.