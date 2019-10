Alvino: "Per Callejon sirene cinese difficili da contrastare, ma ADL deciso ad uno sforzo"

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha parlato delle situazioni di Josè Callejon e Dries Mertens ed i rispettivi rinnovi in azzurro, riportato il tutto sulle colonne del portale online williamhillnews.it: "Non è un mistero che, soprattutto per lo spagnolo, ci siano da combattere sirene cinesi, che mettono sul piatto cifre irraggiungibili per il club di De Laurentiis, anche se, e questa è la novità, proprio il Presidente si sarebbe deciso a fare uno sforzo per tenerlo ancora in maglia azzurra dopo la scadenza del contratto, prevista a giugno 2020.

Un discorso simile vale per “Ciro” Mertens: contratto in scadenza a fine campionato e offerte multi milionarie dalla Cina (che però al momento non lo intrigano più di tanto). Ma anche per il belga la società, avendo capito l’importanza del giocatore, in campo e nello spogliatoio, e sentito il parere di Ancelotti, primo sponsor di DM14, vorrebbe allungare questo matrimonio: la proposta avanzata ai suoi procuratori è alle stesse cifre d’oggi, 4 milioni di euro all’anno, con l’inserimento di qualche bonus non difficilmente raggiungibile, per altri tre anni. Uno sforzo non da poco per un club che difficilmente deroga dalla sua politica economico-finanziaria. Ma per la “vecchia guardia” si guarda più al cuore che al portafoglio".