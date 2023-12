Alvino: “Perché la Juventus gode di questo vantaggio?

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino.





Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino.

Sul rinnovo di Osimhen: "Il tempo è sempre galantuomo a dispetto di questa schizofrenia che ha accompagnato questa trattativa. La stretta di mano di Rivisondoli alla fine ha mantenuto il suo valore. Ci sono stati un po’ di alti e bassi, ma per De Laurentiis vale più di una firma ed è rimasto sulla sua posizione. Osimhen è anche stato un po’ destabilizzato dalla folle offerta araba. L’annuncio quando ci sarà? Quando De Laurentiis si sbilancia non lo fa mai a caso, prevedo tempi brevi a meno che non si presentino altri disturbi simil arabi.

Napoli-Inter? In questo calendario folle qualcuno mi spiegherà perché la Juventus senza coppe gioca ieri e poi giocherà venerdì contro il Napoli, perché i bianconeri godono di questo vantaggio?".

Le parole di ADL su Mazzarri? Il presidente toglie la pressione a Mazzarri, che quando accetta il contratto col Napoli palesa le difficoltà del calendario".