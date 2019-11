Alvino ribadisce: "Voci false, non c'è alcuna trattativa per la cessione del Napoli"

Il giornalista, Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli tornando sui rumors dall'Inghilterra su un interessamento di Al-Thani per il Napoli. Queste le sue parole: "Credo che qualcuno sta scherzando sulla pelle dei tifosi. Non bisogna alimentare false voci per avere un po' di visibilità. La rosa del Napoli è valutata 650 mln di euro, oggi la società azzurra non ha un centesimo di debito e per lo più ha liquidità per più di 100 mln. Questa trattativa per la cessione del club partenopeo è totalmente inesistente".