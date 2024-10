Alvino: "Rinnovo Kvara? Fatta proposta importante, ADL si è già scottato con Osimhen"

vedi letture

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione ‘Terzo Tempo – Calcio Napoli’ in onda su Televomero: “Il chiacchiericcio che si sta alimentando riguardo il rinnovo non fa bene a Kvaratskhelia e all’ambiente. Il Napoli ha fatto una proposta importante intorno ai 6 milioni l’anno e credo che sia una soluzione congrua.

Rigore Politano? Il signor Abisso, che io reputo un arbitro scarso, stranamente si trova nella miglior posizione possibile senza supporto del VAR. Fischia perché è l’unico che in quel momento si rende conto della reale entità del fallo. Sente anche il contatto. E’ rigore tutta la vita. Nell’AIA c’è una fronda anti-VAR e c’è un’altra che si appoggia troppo al VAR. Questo porta a fare un mare di polemiche su tutto e tutti. Open Var non è una trasmissione, ma una fiction televisiva. Bisognerebbe intervistare gli arbitri postpartita. Dovrebbe chiamarsi Open Bar, perché oltre un cicchetto con loro non ti puoi fare. A me piacerebbe sentire l’audio live tra l’arbitro e il VAR.

Cos’ha fatto Douglas Luiz? Non ha fatto niente. Mi faccio battezzare nella Chiesa del Sacro Cuore se dicono che non c’è niente. Questa è trasparenza. Il Lecce giocherà col sangue agli occhi dopo aver perso 0-6 in casa. Oggi è mercoledì, siamo a metà settimana, mi dicono da Castel Volturno che le quotazioni di David Neres sono in rialzo.

Rinnovo Kvara? De Laurentiis nel calcio di oggi è una mosca bianca. E’ l’unico dirigente che crede ancora che la stretta di mano valga più di un contratto scritto, con l’entourage è accaduto questo. Il presidente si è già scottato con Osimhen e non vuole ripetere la questione. La volontà dei procuratori è quella di portare i giocatori altrove. Guarda al Liverpool: Arnold, Salah, Alisson in scadenza a giugno. Mbappé, il migliore al mondo, è andato via a zero.

Rocchi ha avuto il barbaro coraggio di designare il signor Mazzoleni per Inter-Juventus al VAR. Nietzsche: “Il modo più perfido di nuocere a una causa è difenderla intenzionalmente con cattive ragioni. Buonanotte, designatore”.