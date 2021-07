Alvino: "Ritiro con Ciciretti e Machach? Il prezzo da pagare per chi ha tanti nazionali!"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto da Dimaro Folgarida nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Questo è il ritiro di Ciciretti, di Machach, dei giovani e qualcuno storce il naso e dice 'Ma come, Spalletti inizia così?'. Eppure non è il solo, tanti altri club si stanno preparando con tanti giovani in attesa dei big. E' il prezzo da pagare per chi ha una rosa piena zeppa di nazionali. Con Spalletti si ritorna ad insegnare calcio, alla attenzione maniacale sul campo".