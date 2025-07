Alvino: “Scambio Osimhen-Vlahovic? Dal Napoli il nulla assoluto! Non è interessato al serbo”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha parlato di un ipotetico scambio tra Victor Osimhen, obiettivo della Juventus e Dusan Vlahovic, centravanti bianconero in uscita, proposto al Napoli dalla "Vecchia Signora": “Quest’ultima parte per me resta un’assoluta sorpresa, non ho proprio notizie in merito. Il Napoli non è mai stato neanche lontanamente interessato a questo calciatore.

Faccio fatica a capire chi l’ha proposto al Napoli, quando sia accaduto, fermo restando chi l’ha scritto ha migliori informazioni delle mie. Ma posso dire che il Napoli non ha mai indicato in Vlahovic un calciatore utile e funzionale all’idea di calcio di Antonio Conte. Non mi permetto di dire un’invenzione, ma da casa Napoli su queta questione il nulla assoluto”.