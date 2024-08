Alvino scettico: “Non ci credo che il Napoli prende Lukaku prima di cedere Osimhen”

vedi letture

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Prendere Lukaku prima della cessione di Osimhen? Io seguo sempre con grande attenzione le linee strategiche del Napoli. Devo essere molto sincero: non ci credo proprio che il Napoli possa prendere Lukaku senza prima cedere Osimhen. Se il Napoli fa questa cosa casco dal pero. Non ci credo, l’operazione Lukaku è importante e lo storico del Napoli porta a non credere a questa ipotesi”.