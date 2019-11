Alvino sta con Ancelotti: "Ritiro forma arcaica, non cambierà nulla! Ma giusto accettare la scelta"

Carlo Alvino, giornalista TvLuna e Radio Kiss Kiss Napoli, si è soffermato sulla decisione di andare in ritiro ai microfoni di Radio Goal: "La società decide e bisogna accettare la decisione. Il risultato di domani non è figlio del ritiro. Se domani il Napoli gioca bene non è per il ritiro, se farà male non sarà per il ritiro. Nel calcio di oggi il ritiro è una forma un po' arcaica di gestire una società e dei calciatori. Siamo di fronte a professionisti con la 'P' maiuscola, questo ritiro non servirà a cambiare qualcosa".