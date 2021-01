Alvino su Osimhen: "Basta polemiche! In Nigeria usi a noi sconosciuti e Napoli non può negare viaggi"

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli parlando del caso Osimhen: "Il Napoli non può impedire la libera circolazione dei calciatori durante le vacanze natalizie. Fare la polemica a tutti i costi non va bene. In questo momento, fossi un semplice tifoso del Napoli, penserei solo alla sua salute. La salute del ragazzo è prioritaria. Non sappiamo se in Nigeria la mascherina è obbligatoria e lì ci sono usi e costumi che noi non conosciamo. Lui ha sbagliato, per carità, ma le attenuanti sono tante".