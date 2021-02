Alvino sull'uscita del fratello di Osimhen: "Faccia lavorare chi sa di calcio!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha parlato della sfida di questa sera: "Mi aspetto un Napoli come contro la Juventus con grinta, cazzimma, cuore, per sopperire alle assenze con la maglia sudata. Alla fine è quello che vuole Gattuso, ma anche tutti i napoletani".

Sulle parole del fratello di Osimhen, sul Napoli che non metterebbe Victor in condizione di far bene: "Quando sento interviste non in lingua madre diffido sempre dalle traduzioni. Il fratello comunque faccia il fratello, facendo lavorare chi sa di calcio".