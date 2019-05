Alvino: "Vi spiego perché ci sono 60 nomi sul taccuino di Giuntoli"

Si chiacchiera tanto sul mercato del Napoli, che per quest'estate si preannuncia più movimentato rispetto alle ultime edizioni. Anche Carlo Alvino, noto giornalista, ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' vero che il Napoli ha 60 nomi nel mirino, ma è una cosa normale visto che si tratta di nomi preferiti e le varie alternative. Le idee sono chiarissime, ma è chiaro che bisogna confrontarsi col mercato. Lozano, ad esempio, non è un'operazione da super-mercato, col cartellino esposto, solo da pagare e portare via. Prendere un calciatore come Lozano è come prendere un'azienda da inglobare nell'azienda Napoli. E prima di farlo ci sono tanti tasselli. Il mercato è difficile, per il Napoli ancor di più perché si scontra spesso con club di fascia altissima, è per questo che bisogna seguire più piste e i giocatori nel mirino sono 60".