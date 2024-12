Ambrosini: "Lukaku? Conte se lo fa bastare. Non porta più palla per 50-60 metri"

"La Juventus ha dei margini, ma li avrà solo nel momento in cui torneranno a disposizione gli attaccanti. Secondo me, se non prende gol all'ultimo saremmo qui a parlare di tutt'altra partita... La Juventus ha disputato un primo tempo più che discreto: poi nel secondo sono un po' calati, però c'erano davvero tante assenze". Parole e pensieri di Massimo Ambrosini, ex centrocampista che ha parlato ai microfoni di 'Radio Serie A'. "Lecce - prosegue - è una bella realtà per mister Giampaolo, positiva e propositiva. Ci si può lavorare su quella squadra lì e per questo lui lì si troverà bene".

In un altro passaggio Ambrosini ha poi esaltato McTominay, calciatore che ieri ha deciso Torino-Napoli: "E' un giocatore moderno, col fisico ci arriva sempre. Ha i tempi di inserimento e allo United faceva gol: giocava poco, ma nella squadra di Manchester ha comunque giocato 250 partite. Lukaku non è più il trascinatore di 2-3 anni fa e avere centrocampisti con queste caratteristiche nella squadra col belga è importante. Detto ciò, Conte questo Lukaku se lo fa bastare: non pretende più che possa portare la palla per 50-60 metri, non è più in grado di farlo. Ma Conte se lo fa bastare".