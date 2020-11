Amelia e il suo amico Gattuso: "Noi lo sapevamo che sarebbe diventato un grande tecnico"

Durante "Il Sogno Nel Cuore" su Radio Crc è intervenuto Marco Amelia, portiere Campione del Mondo a Germania 2006. "Per me il Napoli ha tutto per vincere lo scudetto - ha detto Amelia a Radio Crc - peccato non abbia giocato la gara contro la Juve. Da amante del calcio spero che questo match si giochi sul campo e che al Napoli venga restituito il punto di penalità". Da parte di Amelia grandi elogi a Gattuso: "È un grande allenatore. Non è solo un motivatore. Sa leggere bene le partite. Sapevamo che sarebbe diventato un ottimo tecnico. Può approfittare delle difficoltà di Pirlo alla Juve. A Torino hanno bisogno di tempo". Amelia crede molto nelle potenzialità di Meret: "Può diventare come Donnarumma. La presenza di Koulibaly lo aiuterà a crescere ancora"