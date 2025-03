Amoruso: "Gilmour non è una scoperta, ma c'è un motivo per cui trova poco spazio"

L’ex difensore di Fiorentina e Glasgow Rangers Lorenzo Amoruso ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli a proposito del Napoli e di alcuni calciatori azzurri. Di seguito l’intervista.

Cosa ci ha detto la sfida tra Napoli e Inter?

“Sicuramente che il campionato è molto più equilibrato di quanto pensavamo. Certo nel mercato di gennaio il Napoli poteva fare di più dopo la cessione di Kvaraskhelia, ma evidentemente alcune operazioni non erano in linea economicamente con i progetti degli azzurri che però investiranno sicuramente questi soldi in estate. Certo il Napoli non ha l’obbligo di vincere questo campionato, perché a Conte è stato chiesto di riportare la squadra in Champions League e di ricostruire questo gruppo. La gara con l’Inter serviva per ritrovare motivazioni dopo la sconfitta brutta col Como, che però ci può stare. Ci sono altre undici partite, con tanti scontri diretti, quindi vedremo chi riuscirà ad arrivare fino alla fine”.

Grande partita di Gilmour, come mezzala meglio che come regista?

“Lui è un giocatore che si adatta ad entrambi i ruoli, però in un centrocampo tecnico come quello del Napoli sicuramente sa come inserirsi in un gruppo, perché quando hai compagni così bravi fai meno fatica a trovare la confidenza nei dialoghi. Non è una scoperta, sta facendo bene anche se ha giocato poco ma quando hai un centrocampo come quello del Napoli fai fatica a trovare spazio”.

McTominay ultimamente grandi conclusioni ma super parate dei portieri sia a Como che contro i nerazzurri, fin qui che stagione ha fatto?

“Fin qui ha fatto la stagione che in pochi che lo conoscevano sapevano della sua qualità e quantità. Fa l’attaccante aggiunto ma anche corre per tutto il campo recuperando palloni, poi ha il colpo di testa e l’inserimento. Sicuramente un’ottima stagione da parte sua”.

Billing decisivo nelle ultime gare, all’esordio molto bene poi il gol partita con l’Inter, quanto può essere un fattore in questo finale di stagione?

“Un giocatore che ha rapidità ed un ottimo spunto negli ultimi metri. Sicuramente può essere un fattore positivo in questo Napoli. Soprattutto perché se gli avversari fin qui hanno trovato magari qualche contromisura, lui può attrarre su di sé qualche attenzione liberando i propri compagni. Lui è quello meno conosciuto e può diventare una chiave nuova di gioco, una di quelle risorse che Conte saprà sfruttare come ha fatto in questo periodo”.

Cosa manca secondo te al Napoli per vincere questo scudetto e cosa ha più delle altre?

“Probabilmente manca il sostituto di Kvara, soprattutto con l’infortunio di Neres ma questo non lo poteva sapere nessuno. Gli azzurri hanno una squadra fortissima e si trova lì a lottare per le posizioni altissime fino alla fine. Non ha le coppe ed ha un allenatore esperto che sa come si vincono i campionati. Tutto è ancora aperto e credo che mai come quest’anno il campionato potrebbe decidersi anche all’ultima giornata”.