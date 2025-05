Scudetto al Napoli? Serena avvisa: "Non è mica finita: per l'Inter si può ancora fare"

L'ex attaccante Aldo Serena ha parlato dagli studi di Sky Sport dopo la vittoria del Napoli contro il Lecce. Si parla del possibile scudetto degli azzurri, sempre più lanciati verso la vittoria del tricolore, ma lui fa notare: "Non è mica finita. Se fossi Inzaghi chiederei ai miei di vincerle tutte, facendo vedere ai giocatori le partite del Napoli contro il Monza ed il Lecce, dove gli azzurri hanno anche sofferto. Si può fare".

Parlando della possibile spinta di San Siro in particolare martedì contro il Barcellona: "Ricordo bene la spinta che può dare lo stadio. Ricordo anche i momenti di difficoltà però. E allora se devo fare un nome di un giocatore per martedì contro il Barcellona dico Taremi, un giocatore esperto che ha giocato ad alto livello, che quest'anno non è riuscito a trovare la continuità ed a San Siro si è sentito qualche brusio. Può essere la partita della riscossa, del riscatto per lui".