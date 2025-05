Raspadori falciato in area, Marelli: "Non è rigore, vi spiego perché..."

L'ex arbitro e oggi analista Luca Marelli, ai microfoni di DAZN nel post-partita di Lecce-Napoli 0-1, ha commentato la decisione del direttore di gara Massa sull'intervento di Gaspar nella propria area ai danni di Giacomo Raspadori:

"Il movimento che viene compiuto da Gaspar: non si lancia verso il giocatore ma in opposizione al giocatore. Poi c'è stato questo scontro fortuito, Se fosse stato un movimento verso il calciatore sarebbe stato differente, ma lui si lancia in opposizione per cercare di intercettare il pallone. Certamente c'è stato un contatto ma si tratta di uno scontro di gioco".