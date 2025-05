Sky, Condò: "Il Napoli non è la più forte. Scudetto sarebbe la più grande impresa di Conte!"

“L’impresa di quest’anno sarebbe la più grande”. Paolo Condò, dagli studi di Sky, parla così del campionato degli azzurri di Antonio Conte, che dopo la vittoria esterna sul Lecce vedono più vicina la conquista del prossimo scudetto: "Questo Napoli sicuramente non è la squadra più forte del torneo, la sua capacità di tenerla sempre in corsa e farla rimbalzare subito. Ricordate la partita col Verona a inizio stagione, come ha costretto il club a muoversi sul mercato. Sei arrivato a tre giornate dalla fine che dipende dal Napoli”.

Turnover Inter, giusto?

"Sì, assolutamente. La prestazione di mercoledì ti obbliga ad avere la testa alla Champions, l'opportunità è davvero straordinaria. Anche il Barcellona ha fatto turnover".