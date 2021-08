Amrabat, l'ex vice-allenatore: "Vi racconto il contesto tattico che può farlo esplodere"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex vice-allenatore della Fiorentina Gabriele Pin per parlare di Amrabat: "E' un mediano con caratteristiche ben precise che possono essere funzionali in una squadra e non in un'altra. A Verona aveva vicino Veloso, lui è uno d'agonismo, irruenza, forza, resistenza, ruba palla e riparte, vicino ha bisogno di un giocatore più tattico che possa coprire gli spazi che lascia. Se vicino ha uno come Veloso, può esplodere davvero anche perchè è un ottimo ragazzo e gran lavoratore".