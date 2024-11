Ancelotti: "Al Napoli il rapporto più complicato con lo spogliatoio! Forse c'entrava Sarri..."

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha rilasciato una bella intervista a France Football, nel corso della quale ha risposto anche a una domanda sullo spogliatoio con il quale ha avuto il rapporto più complicato: "Sicuramente quello di Napoli. Non è facile spiegarne il perché, invividualmente era buono. Ma c'è stato un cambiamento rispetto all'epoca precedente con Sarri, io volevo cambiare e questo ha gettato lo spogliatoio fuori equilibrio. Abbiamo lavorato bene la prima stagione, ma la seconda è stata dura".

La peggior scelta da allenatore? “È impossibile prendere solo buone decisioni in trent'anni. Per esempio ho passato un brutto periodo qui a Madrid, dopo il primo anno, nel 2014/15. Ero molto vicino al rinnovo del contratto, il club voleva trattenermi, ma ho messo troppa pressione sul mio stipendio e mi hanno fermato (fu licenziato a fine campionato, ndr). È stato un errore, il peggiore che potessi fare. Ma mi ha permesso di imparare”.

Ti consideri il miglior allenatore degli ultimi 30 anni? “No, non credo. Ho vinto tanto, ma altri allenatori ancor più di me. Ferguson, Guardiola o Lobanovski . E anche se pensassi di essere il miglior allenatore degli ultimi trent’anni, cosa accadrebbe? Mi farebbero una statua? Non credo (ride, ndr)".