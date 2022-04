Ancelotti, l'ex collaboratore: "Benzema vecchio? ADL disse così perché non poteva prenderlo"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Giorgio Ciaschini, allenatore ed ex collaboratore di Ancelotti

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Giorgio Ciaschini, allenatore ed ex collaboratore di Ancelotti: “Capello dice che il modello tedesco è quello giusto? Mi inchinio dinanzi a lui, voleva dire che stiamo inseguendo un po’ le mode, non tenendo conto che uno come Guardiola ha la possibilità di comprare molti giocatori. In Italia abbiamo bisogno di valorizzare maggiormente il nostro prodotto. Spalletti è un allenatore che a Roma ha proposto un calcio nuovo, sicuramente è un allenatore che si attiene a tattiche e alle caratteristiche dei calciatori. Italiano magari cerca una filosofia di gioco diversa, nuova. Non mettiamoci in testa però che gli allenatori possano determinare in maniera esclusiva il rendimento di una squadra.

De Laurentiis disse che Benzema era troppo vecchio? Se avesse potuto realmente prendere Benzema l’avrebbe preso. Non potendolo o volendolo fare chiaramente disse che era troppo vecchio e non faceva per il Napoli. Lui è sempre stato un grandissimo giocatore ma aveva anche bisogno di una maggiore continuità e maturità, ora sta mostrando più efficacia ed è per questo che sta facendo questa grandissima stagione. Miglior difesa? Prima non prenderle garantisce poi risolvere le partite davanti. Le prossime due partite del Napoli sono un po’ la svolta: se riesce a vincere sia contro Fiorentina e Roma ha fatto l’80% del suo cammino".