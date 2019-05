Ancelotti, lo storico collaboratore: "Di Lorenzo? Se Napoli lo prende è perchè Carlo lo reputa utile"

In diretta su Radio CRC, è intervenuto Giorgio Ciaschini, osservatore ed ex allenatore in seconda di Carlo Ancelotti: “Di Lorenzo è un terzino molto bravo, ma per passare ad una società con il Napoli bisogna avere una grande maturazione. E' stato molto seguito, poi con l'Empoli c'è un ottimo rapporto, ma se ci si è fiondati su di lui, sicuramente Ancelotti lo reputa giusto per il suo progetto. Indubbiamente l'anno prossimo sarà molto complicata, anche per le prime due posizioni, per la stessa Juventus. Sono convinto che l'Inter farà un mercato importante, mirato, con un allenatore che non lascia niente al caso. Il Milan attraversa un momento difficile, farà un mercato ridotto per problemi finanziari, l'Atalanta farà un ottimo campionato, perché si rapporterà alla Champions League e se al timore resterà Gasperini, sicuramente si confermerà. La Roma e altre squadre avranno ancora difficoltà, dipende dal mercato che faranno. Se fossi stato ancora l'osservatore di Ancelotti, non so se gli avrei consigliato Di Lorenzo, non so se può fare la differenza, avrei puntato su giocatori diversi. Molto delicata sarà la scelta dell'attaccante. Anche a centrocampo mi pare ci siano diversi movimenti, per il reparto difensivo, spero Carlo tratterrà Koulibaly, ma quando il mercato comincia a correre, le grandi squadre d'Europa, guardano il centrale senegalese. Secondo me negli ultimi momenti di mercato, potrebbero arrivare grosse offerte, ma il Napoli non può mollare, deve rinforzarsi, non cedere”.