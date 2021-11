Anche Siani al Maradona: “Diego ci manca. Stasera momento che ci fa unire tutti"

Tra i tanti ospiti arrivati al Maradona per ricordare il 'Pibe de Oro' a un anno e qualche giorno dalla sua morte, c'è anche Alessandro Siani. Il noto attore partenopeo ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di LaLaziosiamonoi prima di prendere posto sugli spalti dell'arena di Fuorigrotta per assistere prima all'omaggio per Diego e poi al big match tra Napoli e Lazio.

Oggi c'è la commemorazione per Maradona, è un momento importante...

"Questo è un motivo che tutti noi napoletani teniamo nel cuore. È un motivo che ci fa unire. Viva il Napoli e viva Maradona".

Sarri vi manca?

"Nella giornata in cui bisogna ricordare Maradona, ci manca Diego".