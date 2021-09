Anguissa, l'ex allenatore: "Al Fulham era in difficoltà, ora è maturato e ha tutto per sfondare!"

Paolo Benetti, vice di Claudio Ranieri al Fulham, ha parlato del suo ex calciatore André Frank Zambo Anguissa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' stato con noi, è un ragazzo d'oro. Sono molto contento che abbia cominciato bene col Napoli. E' molto maturato rispetto a quando lo avevamo noi. Ha tutte le potenzialità per fare benissimo nel calcio italiano. E' un lavoratore, un giocatore fisico e anche tecnico. E' migliorato molto, i primi tempi in Inghilterra ebbe qualche difficoltà come capita a tutti quelli che arrivano da un altro campionato".