Anguissa show, Marcolin lo esalta: “Con lui in campo il Napoli gioca in 12”

Dario Marcolin, ex calciatore e attuale opinionista televisivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha dato una spallata forte all’Atalanta, ora c’è una corsa a due per lo scudetto. Le squadre che giocano in Europa, tra febbraio e marzo, perderanno qualcosa per strada. Il Napoli ha la possibilità di lavorare con la settimana tipo, ha battuto l’Atalanta anche dal punto di vista atletico.

Anguissa? Ricopre due ruoli, fa l’interno destro e quello sinistro. McTominay va a fare la seconda punta e questo dà modo ad Anguissa di poter svariare tra la destra e la sinistra. Il Napoli, con Anguissa, gioca in 12 contro 11. Spesso nel Napoli sono determinanti anche quelli che entrano nel secondo tempo dal punto di vista dell’atteggiamento. Il Napoli scende in campo ed ha tutte le componenti che sono al limite della concentrazione.

Kvaratskhelia? Erano diverse partite che non giocava sui suoi livelli. Da quando è entrato Neres tra i titolari il Napoli ha aumentato i numeri offensivi, da quel momento sono arrivati quasi tre goal a partita”.