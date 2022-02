Anguissa verso Camerun-Egitto: "Una classica, noi vogliamo vincere la Coppa d'Africa"

Andrè-Frank Zambo Anguissa sarà impegnato stasera con il suo Camerun nella semifinale di Coppa d'Africa contro l'Egitto e si è espresso così sul match: "E' una classica della Coppa d’Africa, una rivincita per noi ma dobbiamo pensare a vincere la Coppa d'Africa e non ai nostri avversari. Siamo concentrati per andare fino in fondo", le sue parole riportate da Sky Sport.