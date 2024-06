Aronica: "Conosco bene Di Lorenzo, ho una convinzione sul suo futuro"

vedi letture

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Salvatore Aronica

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Salvatore Aronica, allenatore ed ex calciatore del Napoli. Crede che stia dimostrando di volere veramente che il capitano del futuro sia ancora Giovanni Di Lorenzo? “Questa situazione verrà chiarita. Conosco bene Giovanni, è una persona intelligente e, insieme al suo entourage ed al tecnico, cercherà di chiarire ogni dissapore e ritrovare quel capitano che ha sancito le fortune recenti del Napoli”.

Su Kvara c’è il grande interesse del Psg. Quando arrivano offerte così importanti, è giusto fare un braccio di ferro o crede sia meglio lasciarlo andare via? “E’ una situazione che andava chiarita prima. Non si può contare su un contratto che non valorizza un giocatore del genere. Certo, ci vuole anche riconoscenza da parte del calciatore nei confronti di un club che ha investito su di lui e gli ha permesso di crescere. Mi aspettavo dichiarazioni meno dirette. Ripeto, però, che per un calciatore che ha triplicato il suo valore sarebbe stato importante un passo di riconoscenza da parte della società. Non bisognava dargli dieci milioni l’anno, ma almeno adeguare il contratto al suo valore e agli standard della rosa”

Nell’assetto tattico di Conte, dove potrebbe giocare Chiesa? “Credo che il ruolo di Chiesa sia l’esterno di un 4-3-3. Se il Napoli dovesse giocare con il 3-5-2, dunque, il ruolo di Chiesa sarà quello di seconda punta. Antonio metterà le due punte ed una delle due potrebbe essere l’esterno azzurro”