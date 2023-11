Atalanta, Gasperini: "Napoli un po' in difficoltà. Ci siamo anche noi per la Champions"

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha rilasciato una lunga intervista a 'Radio Serie A'

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha rilasciato una lunga intervista a 'Radio Serie A'.

Su Walter Mazzarri: “Sono legato ai derby di Genova contro di lui. Erano belle sfide, la Sampdoria viaggiava in Europa mentre il Genoa arrivava dalla B, ma è riuscito in due anni a ottenere grandi risultati. Era un derby con tanti giocatori forti, penso a Pazzini, Cassano, Milito, Thiago Motta… erano grandi partite. Io ho sempre bazzicato tra Atalanta e Genoa, lui è passato da Napoli, Inter e Torino: sono sempre state grandi sfide. Atalanta-Napoli sarà una partita importante per entrambe le squadre, loro per il cambiamento che hanno avuto, noi perché iniziamo una serie di partite importanti”.

Sulla Serie A di quest’anno: “È un campionato diverso, come ogni anno. In questo momento ci sono squadre con qualche difficoltà, come Milan e Napoli: in questo modo diventa più possibile la zona Champions. Tutti gli anni che siamo andati in Europa abbiamo fatto il massimo, ma abbiamo anche approfittato di qualche squadra che non era riuscita ad esprimersi al meglio”.