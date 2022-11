Atalanta, Scalvini: "Il Napoli gioca in modo spettacolare, ma proveremo a fargli male"

Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, si è raccontato stamane ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, si è raccontato stamane ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Sto giocando, il presente dice questo. Ma spero di farlo, e bene, ancora per tanti anni. Consigli? Oltre a quelli del mister, molto importanti i segreti difensivi di Toloi, Djimsiti e Demiral. E nello spogliatoio la voce di De Roon e Hateboer conta molto per un giovane come me".

Sul Napoli, prossimo avversario: "Bisogna cercare di metterli in difficoltà, studiando le loro caratteristiche: hanno grandi individualità, giocano in modo spettacolare, ma anche loro, come tutti, possono avere difficoltà. Su quelle punteremo per provare a fargli male".