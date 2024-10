Atalanta, Zappacosta: "Napoli? Sarà gara difficile come tutte le altre"

"L'importante credo sia vincere, poi siamo contenti quando chi entra dà una scossa. Era una partita bloccata, in passato abbiamo sempre sofferto, siamo rimasti in partita, siamo contenti di aver vinto così.

Cerchiamo sempre di proporre il nostro gioco, le nostre linee di passaggio, tutto sommato questa stagione sta andando bene, c'era bisogno per carburare, dobbiamo solo continuare così. Napoli? Sarà una partita importante come tutte le altre, difficile". Davide Zappacosta, esterno dell'Atalanta, ha commentato così la vittoria per 2-0 maturata contro il Monza: "Il mister sa che può contare su tanti giocatori, fa davvero un lavoro molto importante, credo che si veda, anche i nuovi sono ragazzi per bene che sono arrivati con tanta voglia".