AUDIO - Belotti-Napoli, Floro Flores: "Può darsi voglia mettersi in gioco..."

A dire la sua sugli argomenti di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex attaccante Antonio Floro Flores.

Per Ferrante, Belotti andrà al Napoli. Che ne pensa? "Credo che Belotti sia molto legato al Torino e da lì non si muove più. A meno che Cairo non lo cacci. Ha dimostrato grande attaccamento alla maglia ma può darsi anche che voglia mettersi in gioco da qualche altra parte. Via per una big? Gli obiettivi del Torino erano altri, la squadra era stata costruita per ben altro".