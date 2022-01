AUDIO - Brambati a sorpresa: "Nel 2022 vorrei lo Scudetto a Napoli per un motivo"

A parlare in diretta ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Quale è stato il momento più significativo dell'anno dal punto di vista sportivo?

"Credo tutto quello che è successo ad Eriksen, che mi è rimasto in testa. Non ci si immagina mai che a uno sportivo possa accadere una cosa del genere. Oggi ho visto che è tornato ad allenarsi ed è stato un bel momento. A noi calciatori ci sembra di essere invincibili e invece capitano certi problemi. Mi immagino cosa abbia vissuto questo ragazzo e cosa stia vivendo ancora adesso".

Lukaku dice di voler tornare all'Inter, che ne pensa?

"Aveva tutto il tempo e il modo per evitare di andarsene. Per me è una mancanza di rispetto verso il Chelsea, i compagni, l'allenatore. Non credo l'abbiano presa bene. Prima che arrivasse all'Inter in tanti avevano dei dubbi, in molti storcevano il naso. Stava facendo fatica in Inghilterra, non giocava bene al Manchester ma all'Inter c'è stato un grande lavoro con e su di lui. Gli è stata costruita una squadra attorno e lui ha fatto quello che forse neanche i tifosi si aspettavano che facesse. Non riesco a capire perché abbia fatto questa uscita".

Chi l'ha delusa di più in questo anno?

"La dirigenza della Juventus, sotto tanti punti di vista. La partenza di Ronaldo e il loro silenzio, la Superlega fatta nei temi e nei modi sbagliati. La Juve, come l'abbiamo elogiata negli anni passati oggi è una delusione, non solo per i tifosi della Juve. Nel 2022 vorrei vedere o il Napoli o l'Atalanta campione d'Italia, perché il calcio italiano ha bisogno di una ventata nuova. Napoli, per il fatto che è venuto a mancare lo scorso anno Maradona, meriterebbe qualcosa e ha voglia di un successo".

Vlahovic fa bene ad andare via dalla Fiorentina?

"E' adesso che deve battere il ferro, magari tra un mese le cose cambiano. Se ha la possibilità di andare, deve farlo. Non è solo il guadagno ma l'ambizione, soprattutto quando si è giovani".