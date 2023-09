AUDIO - Brambati ribadisce: “L'agente di un azzurro mi ha detto che non c’è molta stima per Garcia”

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, del turno di campionato.



Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Impallomeni:" La Roma ha giocato con il giusto piglio contro un buon Toro." Brambati:" La Juve non può mandare via Allegri. Osimhen ha sbagliato ma deve giocare." Orlando:" Allegri dovrebbe avere un pò di orgoglio e dimettersi. La ROma può risalire."

Quale la situazione che la preoccupa di più dopo 5 giornate?

"Dipende dagli obiettivi. Dopo questa quinta giornata dico che in funzione di quello che dicono i tesserati, vedi ADL, se questa è la partenza sono preoccupato del Napoli. E sarei preoccupato anche per il futuro. Garcia lo ha scelto ADL, quindi è stato presuntuoso in questo. La Juventus? E' un tecnico che è arrivato due anni e mezzo fa e dice che devono arrivare ancora quarti. Allora qual è il progetto per la Juve se stiamo ancora così? Il mercato chi lo ha fatto? Rivedo confusione. C'è Giuntoli, ok, ma manca il dna Juve, anche in società. Serve qualcuno che faccia capire cosa significa la mentalità Juve. Io è quattro anni che lo dico, manca Conte. Anche i giocatori sanno che Allegri è rimasto lì solo per il contratto che ha, altrimenti un altro sarebbe già via da molto tempo. La Lazio mi sta deludendo tantissimo, società, allenatore. Non puoi avere dopo 5 giornate una classifica così, con un calendario come quello".

Che ne pensa di quanto fatto da Osimhen? La situazione è aggiustabile?

"Garcia mi sembra un po' altezzoso, non so come si interfaccia col gruppo. Ma prima del Genoa, ripeto, un procuratore di un calciatore mi disse che il gruppo pensava che tra lui e Spalletti c'è un abisso. Non c'è una grandissima stima per il tecnico".