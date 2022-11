AUDIO - Cagni: "Il Napoli è più forte di tutte. Ha esterni che dribblano"

Mister Gigi Cagni a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua su diversi temi. Ecco le sue parole

Mister Gigi Cagni a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua su diversi temi. Ecco le sue parole:

Italia, si riparte con Zaniolo titolare. Cosa deve fare per esplodere definitivamente?

"E' un problema non dei giocatori ma di chi li cresce, perché non gli dicono cosa bisogna fare per fare il calciatore. E' come Kean alla Juventus, leggo che ha detto che è calato sei chili e si comporta meglio. Ma questo è grave, tu sei pagato da anni ed esce fuori questo!? A Zaniolo nessuno ha insegnato cosa fare il professionista. Se non fai le cose fatte bene è chiaro che ti indebolisci. Se non hai la condizione psico-fisica ti massacri da solo. Bisogna insegnargli prima a diventare uomini e atleti, poi calciatori. Zaniolo è nato così tecnicamente, ha doti naturali che nessuno gli deve togliere, ma è il resto da cambiare. E' un esterno, deve giocare lì, appena sta a posto crea sempre superiorità numerica. Non deve difendere o fare altro, anche se sono cose che imparerà nel tempo. Il Napoli perché va bene? Perché ha esterni che dribblano".

Lazio, vede in crescita Romagnoli?

"Ho sempre detto che era uno che doveva diventare uno dei più forti d'Europa come difensore, non è cresciuto per niente ma quest'anno lo ha fatto. Nel Milan non aveva personalità e il suo ruolo è molto importante. Alla Lazio sta facendo bene anche sotto questo profilo e sarei contento se fosse così. Avvio così merito di Sarri? Penso di si, ma ho paura. La linea così alta poi cominciano a conoscerti e se cali fisicamente rischi".

Chi è più credibile dietro il Napoli?

"C'è solo il Milan dietro, anche se ultimamente non mi è piaciuto, l'Inter non ci arriva se non cambia qualcosa Inzaghi com ritmo della partita. Il Napoli però è più forte".