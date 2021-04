AUDIO - Castellazzi consiglia: "Meret perfetto come erede di Handanovic all'Inter"

L'ex portiere Luca Castellazzi ha parlato a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto, iniziando dall'Inter: "Ormai manca poco, e i punti di vantaggio sono tanti: l'Inter si avvicina ogni domenica a un risultato che sarebbe straordinario, soprattutto per quanto è passato dall'ultimo trofeo e per il blackout degli ultimi anni".

Oggi chi indicherebbe come post-Handanovic?

"Premettendo che Handanovic sta dimostrando che può essere ancora a lungo ad alti livelli, se vogliamo cercare delle alternative dico che Musso oggi sarebbe il portiere più pronto: non è giovanissimo, ha esperienza in Italia e anche fisicamente mi sembra molto reattivo e potente, oltre che discretamente bravo coi piedi. A me piace molto Meret, che a Napoli vive l'alternanza con Ospina, una cosa inusuale. Parliamo di un '97, quindi è di prospettiva ancora. Questi i due nomi più caldi".