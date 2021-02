AUDIO - Del Genio in radiocronaca: "25' lasciati al Parma, senza Osimhen e Fabian mancano cambi"

Al termine della radiocronaca per Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la vittoria per 2-0 sul Parma: "Oggi è stata preoccupante la situazione nel secondo tempo, per 20-25 minuti la gara è stata lasciata al Parma che però non è stato pericolosissimo ed il Napoli non ripartiva più. E' stato costretto a passare a 3 dietro, più due esterni difensivi e due mediani, lasciando davanti i 3 attaccanti e Politano ha trovato il secondo gol. Ci sono i 3 punti, ma proviamo ad andare oltre il risultato e ci sono tanti segnali preoccupanti. Il calcio è strano perché puoi poi svoltare, ha perso l'Atalanta ma contro la Lazio, il Napoli ha rischiato col Parma penultimo ma ogni gara è una storia a se, ma se lasci mezz'ora così a loro gli attaccanti dell'Atalanta non ti fanno uscire indenne. Ci sono tante partite, servirebbero tutti i giocatori, vediamo se Osimhen migliorerà, per ora Gattuso ha i cambi che ha fatto, serve il ritorno di Fabian. Il Napoli s'è criticato per la lentezza con Fabian-Bakayoko, oggi è andato con troppa frenesia, serve una via di mezzo".