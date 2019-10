AUDIO - Del Genio in radiocronaca: "Col 4-3-3 poche palle gol, Mertens ancora più solo e per Insigne non cambia niente"

Al termine della radiocronaca per Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la prova degli azzurri: "La squadra dichiara ambizioni Scudetto, ma giocando così non può vincere. Il Napoli raccoglie anche un buon risultato, in uno stadio di un avversario anche forte, ma manca quel qualcosa in più, quella marcia in più che ti può far dire che è vincente. Ora non cambiamo identità, tanto cambiando sistema di gioco non è cambiato nulla, anzi col 4-4-2 creavamo di più rispetto a questo 4-3-3 che ha portato Mertens isolato per 90 minuti in mezzo a 3. Per Insigne non è cambiato nulla, perché nulla cambia per la sua posizione con questo modulo nonostante qualcuno si ostini a dirlo, Lozano non determinante ed alla fine Llorente il più pericoloso. Abbiamo questa risorse, Milik che comunque ci arriva sulle occasioni, mettiamone almeno uno e almeno creiamo uno. Non c'è il gioco accompagnato che valorizza i piccoletti, mettiamo una delle due punte fisiche ed andiamo avanti.

Classifica? Ora andiamo per gradi, mantenere dietro Lazio e Roma e poi provare a prendere l'Atalanta quando arriverà al San Paolo, non mi sembra che abbiamo il passo per pensare alle prime due e quindi avanti con tranquillità, poi magari più avanti cambieranno le cose. Ma per crescere serviranno anche alcuni giocatori in forma ed ora non lo sono. Complimenti a Luperto, in campo tra lo scetticismo, ma ha giocato bene".