AUDIO - Di Gennaro: "Spalletti è il vero acquisto. Scudetto? La Coppa d'Africa darà un responso"

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, commentatore Rai e opinionista di TMW Radio ha parlato durante Stadio Aperto.

Inter-Napoli: che aspettarsi?

"Di certo è uno snodo importante: il Napoli ha dimostrato di essere la migliore insieme al Milan, l'Inter è di sicuro una squadra forte ma dovrà fare a meno di De Vrij. In organico però ha giocatori per compensare, come Dimarco, che secondo me sarà utile anche in Nazionale".

Il Napoli, vincesse, si candiderebbe da favorita?

"Direi di sì, anche in Europa League hanno dimostrato di essere forti: significa aver acquisito una mentalità di tipo internazionale e non snobbare nulla, diversamente dal passato. La squadra è maturata grazie al grande lavoro di Spalletti, il vero acquisto del Napoli di quest'anno. Anguissa, bel colpo di Giuntoli, gli ha dato equilibrio a centrocampo ma la sua mano si vede nella gestione del gruppo che ha. Mi ripeto, però, si vedrà se manterranno l'andatura anche durante la Coppa d'Africa, lì avremo un responso".