AUDIO - Fontana: “Insigne a Toronto? No a discorsi superficiali. Scelta di vita e di cultura"

Gaetano Fontana, allenatore dell'Imolese, ha così parlato a TMW Radio, durante Stadio Aperto.

Come giudica la scelta di Insigne di andare a Toronto?

"Dare giudizi senza conoscere i particolari è difficile: da un punto di vista sentimentale mi dispiace, Lorenzo è un figlio di Napoli e la favola del ragazzo campano che conclude la carriera lì provando a vincere più possibile affascinava anche me, ma i matrimoni si fanno in due. Non bisogna essere superficiali da dire che di soldi ne aveva guadagnati già troppi, è una scelta di vita e di cultura".