AUDIO - Giordano scettico su Galtier: “Avrebbe bisogno di un periodo di adattamento, Conceiçao più pronto”

A commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex bomber e tecnico Bruno Giordano.

Se fosse Allegri, sceglierebbe Juventus o Inter per rientrare?

"Se gli danno la possibilità di far fuori chi lo ha voluto fuori dalla Juventus, tornerebbe dai bianconeri".

Napoli, niente Conceicao. Ora chi arriverà?

"Sinceramente non ho grandi idee. Si è passati da Allegri a Sarri, perfino Inzaghi, oltre a Conceicao. E' tutto ancora in ballo. Si sta aspettando il primo movimento, un allenatore che va via apre altre situazioni. Mai come quest'anno sembra che i dirigenti stiano spiazzando l'opinione pubblica".

Per Napoli e Lazio meglio un tecnico italiano o uno come Conceicao o Galtier?

"Conceicao conosce la lingua, il campionato, tatticamente è molto preparato. E' un piccolo Simeone, vedendolo in questi anni. Galtier viene dalla vittoria col Lille ma c'è il problema della lingua e ci vuole un periodo di adattamento. Conceicao sarebbe perfetto per la Lazio, visto il suo passato biancoceleste. Ma anche per il Napoli".

Perché certi tecnici dovrebbero preferire club italiani che non faranno la Champions?

"Un allenatore deve andare dove è richiesto. Quando c'è la possibilità, se vedi un progetto e tanto interesse, devi andare. E poi credo che l'Italia sia superiore rispetto a Francia e Portogallo".