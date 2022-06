AUDIO - Incocciati su Mertens: "Come Ibra al Milan, deve capire una cosa"

"E' indubbio che sia qualcosa d'importante per Napoli, perché lo hanno adottato. Bisogna guardare alle prestazioni però".

Per commentare le notizie del giorno a Tmw Radio, è intervenuto l'ex attaccante del Napoli Giuseppe Incocciati.

Dybala, Bernardeschi e Zaniolo: chi può, cambiando squadra, avere un riscatto?

"Sono giocatori che potenzialmente possono fare bene. Io credo che il n.1 sia Dybala. L'Inter per lui? E' un uomo che fa la differenza, nell'Inter lo vedrei benissimo. Con un innesto come Dybala, la squadra aumenterebbe la sua forza. Bernardeschi? Quando si fa l'errore che un giocatore possa fare tutto, lo si rovina. Nella Juve abbiamo visto con Marchisio, che era straordinario in un centrocampo avanzato a tre. Poi davanti alla difesa Allegri lo ha annullato. Bernardeschi è stato preso dalla Fiorentina, era un giocatore prevalentemente d'attacco ma per far parte della Juve si è anche adattato. Napoli è un ambiente che se fai bene ti aiuta tantissimo, ma tutto dipende da lui".

Mertens potrebbe addio al Napoli. Che cosa consiglierebbe ad ADL e al giocatore?

"E' indubbio che sia qualcosa d'importante per Napoli, perché lo hanno adottato. Bisogna guardare alle prestazioni però. A volte i giocatori non si rendono conto che l'età va avanti e pensano di avere sempre lo stesso spunto. Mertens potrebbe fare lo stesso percorso di Ibrahimovic al Milan. Lo ritengo ancora un buon giocatore ma vanno centellinate le sue prestazioni. Ma deve capirlo prima lui".